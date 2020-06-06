Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с журналистами в резиденции "Залесье" под Киевом рассказал, что не может согласиться с увольнением министра внутренних дел Арсена Авакова, поскольку еще нет достойных кандидатов на эту должность.

Об этом сообщает "Украинская правда".

"До сих пор нет лучшего министра, так и есть. Я считаю, что он действительно мощный министр. Я понимаю, из-за чего забастовки. Я откровенно отвечал на этот вопрос, что если человек взялся за какое-то реально сенсационное громкое дело, он должен его доказать и наполовину его не бросать", - сказал он.

Зеленский уточнил, что Аваков должен довести до логического завершения ситуацию с делом убитого журналиста Павла Шеремета.

"Я считаю, что он должен закончить дело Шеремета. Для общества он стейкхолдер этой ситуации, он должен ее довести до конца", - рассказал он.

Аналогичная ситуация, по словам Зеленского, и с расследованием убийства активистки Екатерины Гандзюк.

"Так же, как я боялся за увольнение Рябошапки, чтобы у нас не произошло вопросов с делом Гандзюк. Оно продолжается, я думаю, что оно будет доведено до конца, и заказчики будут посажены за решетку. Такая же ситуация с Арсеном Борисовичем", - уточнил он.

"Досі немає кращого" - Зеленський у "Заліссі" на зустрічі з журналістами про Авакова, справу Гандзюк та убивство Павла Шеремета pic.twitter.com/gmsovjo0wj — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) June 6, 2020

Зеленский рассказал, при каких условиях поддержит увольнение Арсена Авакова. Видео: twitter.com/ukrpravda_news

Напомним, сегодня, в День журналиста, Зеленский встречается с представителями СМИ в своей резиденции под Киевом. На встречу он приехал на велосипеде и в спортивном костюме, поскольку в планах запланирована велопрогулка.