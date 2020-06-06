В субботу, 6 июня, полицейские в Киевской области задержали 15-летнего подростка, который с 11-летним другом проник на частную территорию и пытался угнать грузовик фирмы MAN. До этого похищал автомобиль и мотоцикл.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

"На счету 15-летнего воспитанника центра социально-психологической реабилитации детей в Макаровском районе это уже третье совершенное им преступление. "Специализация" - незаконное завладение автомобилем и мотоциклом. На этот раз – грузовик", - говорится в сообщении.

Уточняется, что подросток вместе с другом убежали из социального центра около двух часов ночи. А для того, чтобы далеко не идти пешком, решили угнать грузовик, внутри которого были ключи от зажигания.

После того, как им удалось выехать за территорию, грузовик застрял в грязи, после чего подростки пошли в соседнее село в магазин, где решили согреться.

"Там старшего парня, который уже для местных жителей стал "известным беглецом", узнала бдительная продавщица. Она предложила детям чай и печенье, а в это время вызвала ювенальную полицию. Придержала дебоширов, пока не приехали правоохранители. Уже там несовершеннолетний юноша признался в похищении грузовика и достал из кармана ключи от этого авто", - говорится в тексте сообщения.

Младшего мальчика вернули в воспитательное учреждение, а старший находится в изоляторе временного содержания. Владельцу грузовика вернули транспортное средство, отсутствие которого он заметил утром. Полиция открыла уголовное дело, 15-летнему подростку грозит от пяти до восьми лет лишения свободы. Ему уже сообщили о преступлении.

Под Киевом задержали двух подростков за угон грузовика. Фото: kv.npu.gov.ua

Напомним, полицейских из Ивано-Франковска подозревают в насилии относительно задержанных подростков. Один из парней принес журналистам 30-минутную аудиозапись происходящего в участке.

Ранее "Страна" писала, что министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что полиция пытает людей во всех странах.