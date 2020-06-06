В Харькове в результате смертельного ДТП погиб 61-летний водитель автомобиля "ВАЗ". Машина столкнулась с легковушкой раним утром на улице Клочковской.

Об этом сообщает прес-служба полиции Харьковской области.

Авария произошла в субботу, 6 июня, около 4:00 утра на просторной улице Клочковской. Полицейские установили, что столкнулись автомобили "ВАЗ 211440" и "ТК-U 3909".

60-летний водитель последней машины сообщил, что стоял на месте с включенной световой аварийной сигнализацией и почувствовал сильный удар сзади в свой автомобиль.

В автомобиле "ВАЗ", который врезался в легковушку, находился 61-летний мужчина без сознания. Врачи констатировали его смерть.

Следственным решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины. Все обстоятельства аварии устанавливаются.

Фото: Национальная полиция

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