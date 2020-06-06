За прошедшие сутки, 5 июня, киевский водитель установил абсолютный антирекорд, нарушив скоростной режим 13 раз за день. Еще двое нарушили закон по девять раз.

Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции в Facebook.

"Самое большое количество раз скоростной режим нарушил автомобиль Mazda, номерной знак АІ142***. Он нарушил закон аж 13 раз за вчера", - говорится в сообщении.

В Киеве Mazda нарушила скоростной режим 13 раз за сутки. Фото: facebook.com/patrolpolice.gov.ua

Также удалось зафиксировать еще два автомобиля, которые нарушили скоростные режимы по девять раз.

А вот самая большая скорость была зафиксирована на улице Елены Телиги. Водитель ехал со скоростью 224 км/час, хотя законом разрешено всего 50 км/час.

Камери зафиксировали машину, которая гнала со скоростью 224 км/час. Фото: facebook.com/patrolpolice.gov.ua

Кроме того, на трассах удалось зафиксировать следующее количество нарушений:

M07 Киев-Ковель-Ягодин (разрешенная скорость на указанном отрезке 50 км/час.,) камеры зафиксировали 85 автомобилей, скорость которых была 155-180 км/час.

M07 Киев-Ковель-Ягодин, где разрешенная скорость на указанном отрезке 90 км/час. камеры зафиксировали 17 авто, которые двигались со скоростью 165-174 км/час.

M05 Киев-Одесса (разрешенная скорость на указанном отрезке 50 км/час.) — 54 случая, когда скорость авто была от 163 до 178 км/час.

M06 Киев-Чоп (разрешенная скорость на указанном отрезке 70 км/час.) — 44 авто, которые двигались со скоростью 158-159 км/час.

M03 Киев-Харьков-Довжанский (разрешенная скорость на указанном отрезке 110 км/час.) — 22 случая, где авто двигались со скоростью 171-173 км/час.

H01 Киев-Знаменка (разрешенная скорость на указанном отрезке 50 км/час.)- 12 авто, скорость которых была 169 км/час.

Напомним, хозяева машин с иностранной регистрацией, которые позавчера утром протестовали под Кабмином, не будут получать штрафы за превышение скорости по месту жительства, зафиксированные камерами автоматической фиксации правонарушений. Вместо этого информация о штрафах будет передаваться в Госпогранслужбу.