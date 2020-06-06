В Киеве Голосеевский райсуд избрал меру пресечения для полицейских, которые организовали ОПГ и пытали людей, чтобы раскрывать фейковые преступления. Семь полицейских подозревают в торговле наркотиками, пытках и фальсификациях. Их посадили без права внесения залога.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

"Голосеевский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога семи участникам банды полицейских, в состав которой входили начальник, заместитель начальника отдела полиции, начальник одного из секторов и 4 оперативника Павлоградского отдела полиции ГУ Нацполиции в Днепропетровской области", - указывается в сообщении.

По предварительной версии следствия, руководитель отдела полиции совместно с подчиненными решили искусственно нарастить показатели оперативно-розыскной деятельности, для чего они фальсифицировали материалы уголовных производств.

Глава Нацполиции Игорь Клименко принял решение о переформатировании Павлоградского отдела полиции вместе с четырьмя подразделениями, которые в него входят.

"Кроме расформирования Павлоградского отдела полиции, будут оптимизированы структуры криминальной полиции, превенции и подразделений досудебного расследования. Лица, которые будут претендовать на руководящие должности и лица, проходящие по базе внутренней безопасности, будут вынуждены пройти процедуру проверки на полиграфе. После проверок будет сокращено до 20% руководящего состава", - заявил он.

Ранее "Страна" писала, что Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила преступную группировку, которую организовал начальник полиции Павлограда. Они с подчиненными пытали подозреваемых для получения "нужных" показаний, чтобы раскрывать дела. Из-за этого могут уволить главного полицейского всей Днепропетровской области.