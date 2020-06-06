В воскресенье, 7 апреля, в большинстве западных, а также северных областях ожидаются кратковременные дожди. Кроме того, местами будут грозы, но осадков выпадет немного. На остальной территории страны будет солнечно и по-летнему тепло.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с, на западе днем местами порывы 15-18 м/с.

Температура ночью 12-17°, на востоке местами 10-11°; днем 24-29°, в юго-восточной части до 31°; в Карпатах ночью 9-14 °, днем 16-21 °.

В Киеве в воскресенье без осадков; температура ночью 15-17°, днем 27-29°.

В понедельник в западных областях кратковременные дожди, грозы, при грозах местами порывы ветра 15-20 м/с; температура ночью 11-16°, днем 22-27°, в Карпатах ночью 9-14°, днем 15-20°.

На остальной территории без осадков; температура ночью 12-17°, днем в северных областях 25-30°, в восточных, южных и центральных областях местами 28-33°.

Ветер восточный, юго-восточный, 7-12 м/с. В Киеве в понедельник без осадков. Ветер восточный, юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 15-17°, днем 27-29°.

Ранее "Страна" писала, что несмотря на непогоду, в Ужгороде зацвела самая длинная липовая аллея в Европе.

Также мы рассказывали, когда закончится "сезон дождей".