В субботу, 6 июня, президент Украины Владимир Зеленский устроил встречу с представителями СМИ по поводу Дня журналиста. Она проходит сейчас в Залесье под Киевом. На нее глава государства прибыл в футболке, спортивных штанах и на велосипеде.

Об этом сообщает ТСН.

Встреча с журналистами проходит в неформальной обстановке, в связи с чем, Зеленский решил сменить деловой костюм на спортивный наряд.

Уточняется, что в программе встречи есть катание на велосипеде.

Зеленский приехал на встречу с журналистами на велосипеде. Фото: tsn.ua

Напомним, в мае 2020 года Национальный союз журналистов Украины зафиксировал четыре нападения на работников СМИ. Три из них связаны со съемками по соблюдению карантина в стране.

Ранее мы писали, что с начала года на журналистов нападали 15 раз. Большая часть жертв - женщины. Много неприятных инцидентов с работниками СМИ произошло именно за время карантина. Он спровоцировал резкий рост числа нападений на журналистов.