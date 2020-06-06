В Киеве, который второй день подряд становится "рекордсменом" по количеству зараженных в стране, за сутки вирус обнаружили у 83 человек. 11 человек из зараженных - медицинские работники. В больницы попали 25 человек всего за день.

Об этом написал мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Соломенском районе – 19, Деснянском – 17 и в Дарницком и Днепровском – по 10 случаев. В больницы столицы госпитализировали 25 пациентов. Отмечу, что это – чуть ли не самое большое количество госпитализированных за сутки за весь период пандемии", - написал градоначальник.

За сутки в столице умерло 2 больных Covid-19, выздоровели – 12.

Среди новых больных – 41 женщина в возрасте от 19 до 79 лет, 38 мужчин от 18 до 82 лет, 10-летняя девочка и 3 мальчика в возрасте 8, 10 и 13 лет.

Всего в больницах с диагнозом коронавирус лечатся 205 пациентов, в том числе 5 детей. 35 больных – в тяжелом состоянии. Трое – под аппаратами ИВЛ. Еще 67 человек находятся в стационарах с подозрением на коронавирус, среди них 8 детей.

Напомним, что по состоянию на утро субботы, 6 июня, количество зараженных коронавирусом в Украине увеличилось до 26 514 человек. Днем ранее количество заболевших составляло 25 964 украинца. За сутки коронавирус подтвердился у 550 человек.

Ранее "Страна" писала, что в Украине третий день подряд более 500 зараженных коронавирусом за сутки.