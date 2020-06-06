Сегодня в Днепропетровскую область выехало все руководство МВД. Поводом для этого стал скандал в Павлограде, где разоблачили банду полицейских, которые занимались торговлей наркотиками и пытками людей. Причем возглавлял эту банду сам начальник полиции города Юрий Сердюк.

По данным "Страны, следствием этого скандала будет отставка главы полиции области Владимира Огурченко (его уже отстранили от исполнения обязанностей).

Как пишет, телеграм-канал "Политика страны", не исключено, что на процесс назначения нового начальника будет пытаться влиять Игорь Коломойский. Накануне местных выборов он и его группа, по данным "Страны", планирует организовать уголовные дела против враждебного Коломойскому мэра Днепра Филатова и близких к нему людей. Однако до сих пор процесс тормозился из-за того, что местные силовики не проявляли особого рвения в этом направлении.

"И вот буквально недавно был отстранён областной прокурор (не проработав и трёх месяцев), а теперь поменяют и главу областной Нацполиции. Запустятся ли после этого уголовные дела против Филатова - покажут новые назначения силовиков и их первые действия", - говорится в сообщении.

Ранее "Страна" сообщала, что приехавший из-за копов-наркоторговцев в Павлоград глава МВД Арсен Аваков анонсировал тотальные отработки по Днепропетровской области.