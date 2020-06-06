В Канаде протестующие против расизма и полицейского вынудили премьер-министра страны Джастина Трюдо стать на колено в память о жертвах расизма, в частности - о Джордже Флойде, которого задушили полицейские в США при задержании. Он присоединился к протестующим, однако те потребовали большей отдачи.

Видео протестов в присутствии премьера опубликовал Reuters.

Глава правительства присоединился к демонстрантам в центе Оттавы у здания парламента 5 июня. Некоторые активисты начали вставать на колени и во всеуслышание стали призывать премьера сделать то же самое.

Премьер опустился на одно колено и помолчал некоторое время. Далее демонстранты уже без премьера отправились маршем по улицам города.

Видео: YouTube/Reuters

Напомним, 25 мая в Миннеаполисе (штат Миннесота) 46-летний американец Джордж Флойд погиб при задержании полицейскими. Распространившееся в интернете видео, на котором полицейский давит коленом на шею Флойду, а тот повторяет, что не может дышать, возмутило многих американцев. Протесты против полицейского произвола охватили Миннеаполис, а затем другие американские города.

Кроме того, "черный майдан" распространился даже на другие страны. Так, в столице Австрии - Вене на акцию в поддержку вышли 50 тысяч человек. Также в Париже во вторник вечером также прошла несогласованная акция против полицейского насилия и расизма. Для ее разгона полиция применила слезоточивый газ.

Не всем акции мирные, в большинстве американских городов протестующие сталкиваются с правоохранителями, совершают акты вандализма. В Миннеаполисе сожгли полицейский участок. На некоторых акциях белые протестующие становятся на колено перед черными протестующими, извиняясь на годы расизма и непонимания.