Вчерашние массовые акции, организованные в связи с требованиями отставки министра МВД Арсена Авакова, не обошлись без столкновений с полицией.

Как мы узнали из собственных источников в Нацполиции, во время фиксации правонарушений, в частности перфоманса со сжиганием милицейского "бобика", митингующие пытались помешать полиции фиксировать их противоправные действия.

Так, у 35-летнего полицейского полка полиции особого назначения участники протестов отобрали казенную нагрудную бодикамеру, на которую он пытался зафиксировать нарушителей.

Нагрудная камера Patrul X-04 стоит порядка 6 тысяч гривен. Чтобы пропажу не повесили на сотрудника полиции, он обратился к коллегам с заявлением о групповом грабеже.

Сейчас полиция пытается в рамках расследования уголовного производства по ч 2 ст.186 УК Украины (санкция статьи предусматривает от 4 до 6 лет лишения свободы) – установить по видеозаписям журналистов и стационарным камерам наблюдения участников грабежа.

Напомним, что пока националисты требовали отставки главы МВД, сам Аваков на трибуне Рады обстоятельно рассказал, как хорошо полиция проявляет себя в расследовании тех дел, ради которых министра в общем-то вызвали в парламент. Тем временем фракция "Голос" подала на регистрацию в парламент проект постановления об увольнении Авакова с его поста.