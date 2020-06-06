В субботу, 6 июня, генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова опубликовала видеообращение, в котором рассказала о деталях расследования убийства 5-летнего Кирилла Тлявова в Переяслав-Хмельницком.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба ведомства.

Так, по словам генпрокурора, полицейские совершили более десяти выстрелов в сторону места, где на тот момент находился ребенок. Следующие судебные заседания по данному факту запланированы на 18-19 июня.

"С конца декабря 2019 года дело слушается в суде. Обвиняемый в убийстве по неосторожности полицейский находится под стражей без определения размера залога, срок его действия раз продлен постановлением Переяслав-Хмельницкого суда от 23 апреля 2020 года на 60 суток", - сказала она.

Еще два человека, по словам Венедиктовой, были освобождены из-под стражи с возложением на них обязанностей.

"Еще двое - инспектор и гражданское лицо, которые обвиняются в хулиганстве и незаконном обращении с оружием, 25 февраля 2020 года были освобождены из-под стражи с возложением на них обязанностей. Несовершеннолетний передан под надзор матери", - рассказала она.

Генпрокурор Ирина Венедиктова раскрыла детали дела об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова. Смотреть с 2:48. Видео: YouTube/Офіс Генерального прокурора

Напомним, 31 мая 2019 года ребенок был ранен в голову пулей из огнестрельного оружия – неподалеку от Кирилла пьяные полицейские развлекались стрельбой по банкам. Через 4 дня – 3 июня 2019 года, ребенок умер, двоих полицейских задержали – 31-летнего инспектора водной полиции, лейтенанта Ивана Приходько и 42-летнего старшего сержанта полиции Владимира Петровца.

4 июня 2019 суд взял под стражу подозреваемых в убийстве Кирилла Тлявова - полицейских Владимира Петровца и Ивана Приходько. Сначала их подозревали по статьям "хулиганство" и "нанесение тяжких телесных повреждений" (когда мальчик был еще жив), однако впоследствии прокуратура переквалифицировала подозрение на статью "умышленное убийство". Следствие также проверяло версию, что выстрелить мог сын полицейского.

В конце 5 ноября 2019 по делу об убийстве 5-летнего Кирилла объявили подозрения четырем лицам: полицейским Ивану Приходько, Владимиру Петровцу, Дмитрию Кривошею и несовершеннолетнему сыну Петровца. 6 декабря 2019 Государственное бюро расследований завершило досудебное расследование по этому делу.

А уже 2 мая этого года двое полицейских, подозреваемых в убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова, вышли на свободу, уплатив уменьшенную сумму залога, вместо установленной ранее в размере 273 тысяч гривен.

Вчера "Страна" подробно расписала о новых поворотах в этом резонансном деле.