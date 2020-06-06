В День журналиста генеральный прокурор Ирина Венедиктова рассказала, что в стране быть представителем этой профессии небезопасно. Она рассказала о нераскрытых делах и похвасталась, что лично контролирует дела о препятствии журналисткой деятельности.

Об этом сообщает прес-служба Офиса генпрокурора.

"Сегодня День журналиста. Безопасно ли в Украине быть журналистом? Должны признать, что нет - и нужно в корне менять ситуацию. Задача правоохранительных органов - сделать так, чтобы правда не стоила жизни. Каждое преступление против представителей СМИ должно быть раскрыто, а виновные наказаны. Гонгадзе, Шеремет, Еремей, Сергиенко, Бузина – ни в одном из этих убийств еще не поставлена законная точка. Между тем журналисты продолжают испытывать препятствования профессиональной деятельности, давления, получать угрозы применения насилия и подвергаться физической расправе", - заявила генпрокурор.

В текущем году правоохранителями расследовалось более 400 уголовных производств за препятствование журналистской деятельности. Сейчас завершено досудебное расследование по более сотни таких производств.

"За нарушение прав журналистов о подозрении в этом году сообщено почти двум десяткам человек. Так, в конце апреля сообщалось о подозрении лицу, который в августе прошлого года препятствовал законной профессиональной деятельности трех журналистов телеканала "112 Украина" по освещению деятельности лесоперерабатывающего предприятия", - рассказала Венедиктова.

За 5 месяцев в суд уже направлено около 10 обвинительных актов. Сейчас рассматривается более пяти десятков производств в отношении журналистов, в прошлом году их было только 30. Но в этом году судами вынесено только четыре обвинительных приговора.

Также Венедиктова рассказала, что в Крыму есть факты незаконных задержаний гражданских журналистов, а журналисты на Донбассе подвергаются повышенной опасности.

"Часто представители прессы первыми обнаруживают преступления, коррупционные сделки, схемы и махинации. Именно синергия журналистов-расследователей и правоохранителей дает результаты в раскрытии самых резонансных преступлений", - заявила чиновница.

Офис Генерального прокурора в марте создал рабочую группу для постоянного мониторинга соблюдения законов относительно деятельности журналистов, дела о препятствии деятельности СМИ на контроле у генпрокурора.

Ранее мы писали, что с за первые три месяца года на журналистов нападали 15 раз. Большая часть жертв - женщины. Много неприятных инцидентов с работниками СМИ произошло именно за время карантина. Он спровоцировал резкий рост числа нападений на журналистов.