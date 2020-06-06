Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что надеется на как можно скорейшее введение войск Соединенных Штатов, которые Дональд Трамп решил вывести из Германии.

Слова чиновника приводит Reuters.

"Я очень надеюсь, что в результате многочисленных переговоров, которые мы провели, часть войск, которые сегодня выводятся Соединенными Штатами из Германии, прибудут в Польше как можно скорее", - сказал он.

Вместе с тем Моравецкий уточнил, что сейчас данное решение "находится на стороне США".

Напомним, о решении уменьшить американский контингент в Германии стало известно сегодня. Источники из Белого дома отрицают тот факт, что на данный шаг Дональд Трамп пошел из-за напряженности с канцлером ФРГ Ангелой Меркель на фоне грядущего саммита "Большой семерки", который запланирован на конец июня, и куда лидер США хочет пригласить Россию. Сейчас в Германии находится около 34 500 военных, а вывести хотят 9 500 бойцов.