По состоянию на понедельник, 1 июня, количество безработных в Киеве увеличилось до 22,7 тысяч человек. Это почти в три раза выше, чем по состоянию на эту же дату год назад.

Об этом говорится в группе "Типичный Киев" в Facebook.

"По состоянию на 1 июня в Киеве зарегистрировали 22,7 тыс. безработных, что в 2,7 раза больше, чем на ту же дату прошлого года ", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, с начала ослабления карантина также фиксируется и рост вакансий. На начало июня количество предложений от работодателей выросло до 9,6 тысяч.

Больше всего безработных припадает на следующие сферы:

Торговля — 25%;

Государственное управление — 10%

Финансы и страховая деятельность — 9%;

Предприятия перерабатывающей промышленности — 9%;

представители сферы информации и телекоммуникаций, научной и технической деятельности – 7%.

Уточняется, что сохранить места для своих работников удалось лишь семи тысячам столичных бизнесменов. А столичная служба занятости, по состоянию на 4 июня, оказала помощь всего 256 предпринимателям.

Напомним, по состоянию на четверг, 4 июня, в Украине количество безработных за неделю выросло на 16,6 тысяч человек. Теперь количество людей, которые имеют статус безработных, составило 511 тысяч человек. Это почти на 69% больше по сравнению с показателем год назад