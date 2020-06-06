Очереди в Польшу на единственном пешем переходе "Шегини" во Львовской области бьют все рекорды.

Если после возобновления работы КПП 16 мая люди, а это в основном заробитчане, стояли примерно по три часа, то сейчас ждать прохода приходится по 15 часов и более.

Очереди уже километровые и доходят до поселка. По словам местных, такого ажиотажа они не помнят даже в голодные 90-е, когда на "Шегинях" тоже стояли заробитчане вместе с "челноками", которые носили в Польше на продажу сигареты и водку.

Заробитчане выбирают "Шегини", чтобы не платить за проезд границы в автомобильных пунктах пропуска по 50-100 долларах, которые дерут частные перевозчики.

"Международные автобусные и железнодорожные рейсы еще не ездят, самолеты не летают, частные перевозчики или не ездят вообще, либо просят за это значительные средства. А Галицкая таможня довершила все это, безосновательно выписывая карточки отказа водителям из-за отсутствия нотариальных поручений на управление транспортными средствами", - говорит Ольга Демкив, сотрудница агентства по трудоустройству за границей.

Остается один бесплатный вариант: идти пешим переходом. Он - один на Украине-польской границе.

"Прошла границу за 12 часов - стояла с 6 вечера до 6 утра. Это был капец. Надеюсь, больше никогда не буду проходить пеший", - делится с нами винничанка Татьяна Андрощук.

Очередь в Польшу постоянно растет

"Люди стоят по 12-15 часов. Поляки шмонают очень сильно и медленно пропускают. просят людей написать адрес пребывания на карантине на карточке, чтобы им было легче вводить данные в компьютер, а не допытываться у каждого. Пропускали всех, кто по приглашению без вопросов, у кого сигареты, водка больше нормы - назад, сало, колбаса, сыр - назад. Сумка осматривали тщательно. В Польше уже можно ходить без маски, только в маркетах нужно надевать перчатки, которые есть на входе", - рассказывает нам заробитчанин Иван.

18 июня в Польше обещают пустить рейсовые автобусы Ecolines через границу (но только из Киева), и будущим путешественникам должно быть проще.

Очереди в "Шегинях" растянулись до поселка, такого не было даже в голодные 90-е. Фото: Оксана Матвиив

"Скорость очереди - 10 метров в час, очередь в туалет в среднем час - полтора. Но, мужикам проще, есть забор. А если серьезно, то 14 часов на границе - это теперь норма. Люди с чемоданами, торбами, под дождем, в толкучке. Ужас", - делится Михаил Жеребцов из Ахтырки.

В очереди в основном стоят заробитчане, которые едут на сезонные работы.

"Сначала все бежали сюда от коронавируса, а теперь валят из Украины. Бегут от "покращення". Дома карантин, который, наверное, будет продлевать еще год, работы нет, а та, что есть, за нее семью не прокормишь. Вот и стоят уже километры "валящих". Пограничникам тяжело справляться. И это не говоря о том, что в масках далеко не все, стоят впритык. "Шегини" превратились в рассадник коронавируса. Очереди растут, а инфраструктуры никакой. Вместо того, чтобы тут порядок наводить, создать условия на пешем, устраивают шоу с растаможкой посылок для заробитчан. А большой контрабас как шел, так и идет", - говорит нам источник на западной границе.

У поляков - свои аргументы.

"Много времени занимает, чтобы заполнить карты местоположения, проверяя достоверность приглашений на работу. Почему украинская сторона пускает столько людей в нейтральную зону? Разве местные власти не могут организовать хотя бы часть условий для достойного ожидания этих людей? Все были так охотно вовлечены в организацию платных поездок на автобусе, и здесь это никому не нужно? Тут столько вируса в очереди, что не остается смысла для сохранения карантинных обязательств (сотрудников) после прибытия в Польшу", - пишет в Facebook польский журналист Томаш Баарт, освещающий приграничную тему.