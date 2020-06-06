Министр обороны Турции Хулуси Акар ответил коллеге из Греции на слова о готовности к военному конфликту из-за добычи нефти в Эгейском море, заявив, что хочет решить спор в рамках международного права.

"Мы хотим решить наши проблемы в Эгейском море и Восточном Средиземноморье в соответствии с международным правом. До сих пор мы выполняли эти задачи и будем продолжать их выполнять. Мы говорим, что, с одной стороны, проблемы могут быть решены мирным путем, а с другой стороны, как турецкие вооруженные силы, мы настойчивы и решительны в защите наших интересов и наших прав, мы способны этому", - сказал он.

Уточним, что напряженность между Грецией и Турцией выросла на фоне споров о том, кому принадлежит право искать нефть в Эгейском море. По словам министра обороны Греции Никоса Панайотопулоса, Греция для защиты своих суверенных прав готова ко всему, в том числе и к военным действиям против Турции в случае провокаций.

Напомним, недавно сообщалось, что Греция решила возвести стену с Турцией.