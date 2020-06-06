В Верховной Раде Украины зарегистрировали проект закона внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно возмещения вреда за боль и жаль (на украинском - "за біль та жаль"). Инициаторами законопроекта стали 14 депутатов от "слуги народа". Первым автором указана Галина Третьякова.

Заявка размещена на сайте Рады, однако текста документа пока нет.

Принимая во внимание то, что главным комитетом выступил комитет по правовой политике, дополнительными - комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, по вопросам интеграции Украины с Европейским Союзом и названия документа можно предположить, что это - проект закона относительно возмещения морального ущерба.

Однако с юридической и лексической точки зрения название сформулировано не совсем понятно и до публикации текста проекта остается только гадать, что именно предложили депутаты.

Ранее "Страна" писала, что Рада увеличила штраф за игнорирование чиновниками запроса нардепа в 35 раз.

Также мы разбирались, как и зачем в Раде хотят легализовать частные армии.