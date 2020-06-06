Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что всего с начала пандемии, коронавирусом заразились 5016 медиков.

Об этом он сообщил во время брифинга, который транслировался в Facebook.

"Всего с начала пандемии заболели 26 514 человек. Из них 1903 ребенка, а также 5016 медицинских работников", - сказал он.

Также Степанов уточнил, что за прошедшие сутки коронавирус подтвердился у 53 медиков.

Брифинг Максима Степанова, смотреть с 0:52. Видео: facebook.com/moz.ukr

Напомним, по состоянию на утро субботы, 6 июня, количество зараженных коронавирусом в Украине увеличилось до 26 514 человек. Днем ранее количество заболевших составляло 25 964 украинца. За сутки коронавирус подтвердился у 550 человек.

Также "Страна" писала, что согласно прогнозам министерств соцполитики и здравоохранения, в Украине коронавирусом переболеют 33 480 медиков, а умрут от Covid-19 более 800 медицинских работников.