Министр внутренних дел Арсен Аваков, который вместе со всем руководством ведомства приехал в Павлогдад из-за копов-наркоторговцев, рассказал детали дела. Он заявил, что в Павлоградском отделе полиции правоохранители преступной деятельностью, а не защищали граждан.

Об этом пишет департамент коммуникации МВД Украины.

"Внутренняя безопасность Нацполиции, Госбюро расследований и Службы безопасности Украины провела следственные действия. Результат расследования - сотрудничество правоохранительных органов с наркоторговцами и другими преступниками. С сегодняшнего дня мы начинаем тотальные отработки по региону", - заявил Аваков.

Министр подчеркнул, что речь идет не только о Павлоградском отделе полиции, но и о других правоохранительных органах области.

Заместитель Авакова - Александр Гогилашвили - будет отдельно координировать вопросы борьбы с наркопреступностью в области. Руководитель Нацполиции Игорь Клименко принял решение о переформатировании Павлоградского отдела полиции вместе с четырьмя подразделениями, которые в него входят.

"Кроме расформирования Павлоградского отдела полиции, будут оптимизированы структуры криминальной полиции, превенции и подразделений досудебного расследования. Лица, которые будут претендовать на руководящие должности и лица, проходящие по базе внутренней безопасности, будут вынуждены пройти процедуру проверки на полиграфе. После проверок будет сокращено до 20% личного состава", - заявил глава Нацполиции.

Сейчас всех сотрудников отдела вывели за штат. Отдельно проводится служебная проверка по факту фальсификации служебных материалов. Временным руководителем отделения назначен начальник департамента внутренней безопасности Игорь Мартищук.

Обязательную проверку и переаттестацию пройдут около 500 сотрудников Павлоградского отдела и его четырех подразделений.

Заместитель главы Нацполиции Вадим Троян возглавит оперативный штаб, который проведет профилактические мероприятия по отработке преступности в регионе. Особенно пристальное внимание будет уделено борьбе с наркопреступностью.

Напомним, что 4 июня Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила преступную группировку, которую организовал начальник полиции Павлограда. Они с подчиненными пытали подозреваемых для получения "нужных" показаний, чтобы раскрывать дела. Полицейские в течение 2019-2020 годов заставляли жителей Павлограда совершать преступления под их контролем. Для этого стражи порядка подкупали, пытали и давали наркотики невиновным гражданам.