В пятницу, 5 июня, бывший вице-президент Соединенных Штатов Джо Байден официально победил в праймериз от демократической партии, и теперь будет участвовать от нее в президентской гонке.

Об этом сообщает Reuters.

Так, для победы Байдену необходима была поддержка минимум 1991 делегата партии. Вчера, после объявления результатов праймериз в нескольких штатах, он пересек эту границу.

"Это было честью, соревноваться рядом с наиболее талантливыми кандидатами, которых когда-либо имела Демократическая партия. И я могу с гордостью сказать, что на эти всеобщие выборы мы идем объединенными", - сказал он.

Уточним, что Байдена называли главным кандидатом от "демократов" еще в апреле, после того, как его главный конкурент – сенатор Берни Сандерс заявил о выходе из гонки.

Кандидату на пост президента США 77 лет. Он был вице-президентом, когда в Белом доме заседал Барак Обама. До этого он 36 лет был сенатором. Более того, это уже третья президентская гонка, в которой принимает участие Байден.

Напомним, в четверг, 4 июня, в Google заявили о попытке взлома аккаунтов американцев, причастных к президентской предвыборной гонке. Хакеры из Ирана и Китая совершили атаку на страницы сотрудников предвыборных штабов президента США Дональда Трампа и его соперника Джо Байдена.

Также "Страна" приводила слова Байдена о том, что действующий президент США Дональд Трамп является "абсолютным дураком", сказанные после того, как лидер Белого дома поглумился над конкурентом на выборах в своем Twitter.