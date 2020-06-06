В Киеве городскую электричку запустят только в часы "пик" и по выходным
В Киеве, который второй день подряд лидирует по количеству зараженных за сутки в Украине, не будут полностью восстанавливать движение городской электрички, которая идет в отдаленный спальный район - Троещину. Частично транспорт возобновит работу с 8 июня.
"С 8 июня возобновляется движение городских электропоездов по направлениям "Станция Троещина - станция Троещина-2 - станция Почайна" и в обратном: "Станция Почайна - станция Троещина-2 - станция Троещина", - сообщает Киевпастранс.
Поезда будут курсировать в часы "пик", а также по субботам и воскресеньям.
О восстановлении обычного (кольцевого) движения городских электропоездов Киевским железнодорожным кольцом будет сообщено дополнительно.
Ранее "Страна" писала, что в Киеве пассажиры трамвая избили водителя до сотрясения мозга за просьбу надеть маску.
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