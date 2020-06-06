Начиная с сегодняшнего дня, 6 июня, в Укрзализныце прекратили продажу билетов в донецкий Славянск из-за сложной эпидемиологической ситуации в регионе. Там также отменили остановку поездов, а пассажирам советуют ехать до Краматорска.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Так, остановку в Славянске до этого совершали поезда №1/2 Ивано-Франковск – Константиновка, №712/711 Киев – Константиновка и №126/125 Киев – Константиновка.

Всем пассажирам, которые откажутся ехать до Краматорска, обещают возместить стоимость билетов.

Напомним, в Славянске усилили карантинные мероприятия во вторник, 2 июня, из-за вспышки коронавируса: за три дня болезнь подтвердилась у трех человек. Позже мэр города Вадим Лях рассказал, что все зараженные работали на одном предприятии.

Также "Страна" писала, что после вспышки коронавируса со Славянском прервали междугороднее пассажирское сообщение, о чем рассказал председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко.