После того, как карантинные меры в стране ослабили, в Украине возросло количество зараженных коронавирусом за сутки. До ослабления карантина оно падало и держалось на уровне 300-500 зараженных, а после этого число инфицированных за сутки стало увеличиваться. Третий день подряд в стране больше 500 зараженных.

Об этом говорят данные, которые ежедневно публикует Министерство здравоохранения страны.

Самое большое количество зараженных после ослабления карантина было в среду, 3 июня, через три дня после того, как пустили поезда. Тогда был побит и рекорд за сутки за все время пандемии. Коронавирусом заразились 588 человек. В четверг, 4 июня, было 553 новых зараженных и за сутки пятницы обнаружили 549 заболевших.

Власть опасается второй волны заболевания и поэтому, если количество зараженных за сутки будет расти, МОЗ и Кабмин готовы ужесточить карантинные меры.

Напомним, по состоянию на утро субботы, 6 июня, количество зараженных коронавирусом в Украине увеличилось до 26 513 человек. Выздоровели от болезни за прошедшие сутки 440 пациентов, а общее число составляет 11 812 человек, умерли 777 человек за время пандемии.

Еще в конце мая количество новых зараженных коронавирусом было рекордно низким, в начале июня резко поползло вверх. График: Google

Ранее "Страна" писала, что Киев второй день подряд удерживает лидерство по количеству новых случаев коронавируса.

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