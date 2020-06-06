По информации на субботу, 6 июня, Киев второй день продолжает удерживать лидерство по количеству обнаруженных больных коронавирусом. За прошедшие сутки в столице COVID-19 подтвердили у 83 человек. На втором месте оказалась Черновицкая область.

Об этом свидетельствуют данные Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины.

Так, в столице обнаружили 83 зараженных коронавирусом. На втором месте оказалась Черновицкая область – там медики подтвердили 66 случаев заболевания коронавирусом.

На третьем месте оказалась Львовская область, где подтвердились 65 случаев заражения коронавирусом.

Дальше идет Ровенская область. Здесь за сутки заболели 52 человека.

Днем ранее мы писали, что Львовская область вырвалась на второе место по количеству заболевших коронавирусом за сутки. Там болезнь подтвердили у 73 человек. Лидером по количеству зараженных стал Киев - 82 новых пациента.

Напомним, по состоянию на утро субботы, 6 июня, количество зараженных коронавирусом в Украине увеличилось до 26 513 человек. Днем ранее количество заболевших составляло 25 964 украинца. За сутки коронавирус подтвердился у 549 человек.