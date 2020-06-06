В Павлограде, где СБУ недавно раскрыла банду полицейских, которые пытали людей и торговали наркотиками, началась операция Министерства внутренних дел по зачистке региона. Туда приехал глава ведомства Арсен Аваков, глава Национальной полиции Игорь Клименко, операцией командует замглавы Нацполиции Вадим Троян.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале народный депутат Максим Бужанский.

По словам Бужанского, начальник Департамента внутренней безопасности Нацполиции Игорь Мартищук будет временно руководить полицией Павлограда.

"Короче, именно так, как представляли себе уютное субботнее утро собранные в зале начальники райотделов. Хотя нет, вру, представляли как то иначе", - написал нардеп.

Он сообщил, что главный приоритет операции - разгром наркоторговли в городе. Срок, выделенный на "зачистку" - 30 дней.

Напомним, что 4 июня Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила преступную группировку, которую организовал начальник полиции Павлограда. Они с подчиненными пытали подозреваемых для получения "нужных" показаний, чтобы раскрывать дела.

Так, по данным следствия, полицейские в течение 2019-2020 годов заставляли жителей Павлограда совершать преступления под их контролем. Для этого стражи порядка подкупали, пытали и давали наркотики невиновным гражданам.