Президент США Дональд Трамп приказал вывести из Германии 9 500 американских военных. Всего там находится около 34 500 американских бойцов.

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на свои источники в американском правительстве.

Так, по словам чиновника, решение Трампа якобы не связано с напряженностью, которая возникла между американским президентом Дональдом Трампом и канцлером Германии Ангелой Меркель на фоне встречи в рамках G7.

Предполагается, что военных перекинут в Польшу и другие союзнические государства.

В то же время другой источник журналистов утверждает, что данное решение готовилось еще с сентября прошлого года.

Напомним, канцлер Германии Ангела Меркель отвергла приглашение Дональда Трампа приехать в США для участие в саммите стран "Большой семерки" (G7) в конце июня. Кроме того, Меркель и Трамп жестко поспорили по поводу "Северного потока-2", Китая и НАТО. Сам Трамп требует, чтобы на встрече присутствовала Россия.