На местных выборах 2020 года в некоторых крупных городах Украины протестируют онлайн-голосование. Однако оно не заменит голосование на участке, а будет просто моделированием.



Об этом сообщает издание LB.ua со ссылкой на заявление вице-премьер-министра – министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

“Мы готовим голосование на выборах в октябре, хотим запустить портал, где будет возможность проголосовать за своего кандидата. Но это будет не вместо голосования, а просто моделирование. То есть ты проголосовал на участке, а потом пошел домой и проголосовал онлайн. Мы хотим показать людям, как это будет выглядеть, как нужно будет регистрироваться, как можно изменить свой выбор в течение всего дня”, – подчеркнул Федоров.

Он добавил, что подобное “моделирование выборов будет во всех крупных городах”.

“Нам нужно подготовить инфраструктуру и параллельно развивать цифровые навыки”, – заявил он.

Выборы депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов запланированы в Украине на 25 октября 2020 года.

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