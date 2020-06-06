Данные на утро 6 июня. Количество зараженных коронавирусом в Украине увеличилось до 26 513 человек
По состоянию на утро субботы, 6 июня, количество зараженных коронавирусом в Украине увеличилось до 26 513 человек. Днем ранее количество заболевших составляло 25 964 украинца. За сутки коронавирус подтвердился у 549 человек.
Об этом свидетельствуют данные Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения.
Так, вчера 15 случаев были летальными, а общий показатель смертности составляет 777 украинцев.
Выздоровели от болезни за прошедшие сутки 440 пациентов, а общее число составляет 11 812 человек.
Карта распространения коронавируса на 6 июня:
- Черновицкая область – 3585 человек;
- Киев – 3375 человек;
- Львовская область – 2053 человека;
- Ровенская область – 2014 человек;
- Киевская область – 1748 человек;
- Ивано-Франковская область – 1533 человека;
- Закарпатская область – 1301 человек;
- Тернопольская область – 1255 человек;
- Харьковская область – 1222 человека;
- Винницкая область – 1116 человек;
- Волынская область – 1037 человек;
- Одесская область – 985 человек;
- Днепропетровская область – 965;
- Житомирская область – 870 человек;
- Кировоградская область – 546 человек;
- Хмельницкая область – 509 человек;
- Запорожская область – 488 человек;
- Черкасская область – 448 человек;
- Николаевская область – 307 человек;
- Полтавская область – 273 человек;
- Черниговская область – 257 человек;
- Донецкая область – 203 человека;
- Сумская область – 192 человека;
- Херсонская область – 179 человека;
- Луганская область – 52 человека.
Напомним,днем ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко высказался против открытия летних лагерей из-за коронавируса и уровня загруженности больниц.
Также "Страна" писала, что в Киеве водитель трамвая потребовал от пассажиров не входить в салон без масок. В ответ разгневанные жители столицы его избили.