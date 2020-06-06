По состоянию на утро субботы, 6 июня, количество зараженных коронавирусом в Украине увеличилось до 26 513 человек. Днем ранее количество заболевших составляло 25 964 украинца. За сутки коронавирус подтвердился у 549 человек.

Об этом свидетельствуют данные Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения.

Так, вчера 15 случаев были летальными, а общий показатель смертности составляет 777 украинцев.

Выздоровели от болезни за прошедшие сутки 440 пациентов, а общее число составляет 11 812 человек.

Карта распространения коронавируса на 6 июня:

Черновицкая область – 3585 человек;

Киев – 3375 человек;

Львовская область – 2053 человека;

Ровенская область – 2014 человек;

Киевская область – 1748 человек;

Ивано-Франковская область – 1533 человека;

Закарпатская область – 1301 человек;

Тернопольская область – 1255 человек;

Харьковская область – 1222 человека;

Винницкая область – 1116 человек;

Волынская область – 1037 человек;

Одесская область – 985 человек;

Днепропетровская область – 965;

Житомирская область – 870 человек;

Кировоградская область – 546 человек;

Хмельницкая область – 509 человек;

Запорожская область – 488 человек;

Черкасская область – 448 человек;

Николаевская область – 307 человек;

Полтавская область – 273 человек;

Черниговская область – 257 человек;

Донецкая область – 203 человека;

Сумская область – 192 человека;

Херсонская область – 179 человека;

Луганская область – 52 человека.

Напомним,днем ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко высказался против открытия летних лагерей из-за коронавируса и уровня загруженности больниц.

Также "Страна" писала, что в Киеве водитель трамвая потребовал от пассажиров не входить в салон без масок. В ответ разгневанные жители столицы его избили.