эпидемия коронавируса. Фото: Страна

По состоянию на утро субботы, 6 июня, количество зараженных коронавирусом в Украине увеличилось до 26 513 человек. Днем ранее количество заболевших составляло 25 964 украинца. За сутки коронавирус подтвердился у 549 человек.

Об этом свидетельствуют данные Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения.

Так, вчера 15 случаев были летальными, а общий показатель смертности составляет 777 украинцев.

Выздоровели от болезни за прошедшие сутки 440 пациентов, а общее число составляет 11 812 человек.

Карта распространения коронавируса на 6 июня:

  • Черновицкая область – 3585 человек;
  • Киев – 3375 человек;
  • Львовская область – 2053 человека;
  • Ровенская область – 2014 человек;
  • Киевская область – 1748 человек;
  • Ивано-Франковская область – 1533 человека;
  • Закарпатская область – 1301 человек;
  • Тернопольская область – 1255 человек;
  • Харьковская область – 1222 человека;
  • Винницкая область – 1116 человек;
  • Волынская область – 1037 человек;
  • Одесская область – 985 человек;
  • Днепропетровская область – 965;
  • Житомирская область – 870 человек;
  • Кировоградская область – 546 человек;
  • Хмельницкая область – 509 человек;
  • Запорожская область – 488 человек;
  • Черкасская область – 448 человек;
  • Николаевская область – 307 человек;
  • Полтавская область – 273 человек;
  • Черниговская область – 257 человек;
  • Донецкая область – 203 человека;
  • Сумская область – 192 человека;
  • Херсонская область – 179 человека;
  • Луганская область – 52 человека.

Напомним,днем ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко высказался против открытия летних лагерей из-за коронавируса и уровня загруженности больниц.

Также "Страна" писала, что в Киеве водитель трамвая потребовал от пассажиров не входить в салон без масок. В ответ разгневанные жители столицы его избили.

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