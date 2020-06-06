Жители Шенгенской зоны смогут свободно ездить внутри стран договора уже с 15 июня. Только Испания не разрешила въезжать гражданам других стран до 1 июля.

Об этом сообщает Reuters.

Такое решение было принято в пятницу, 5 июня, по итогам заседания совета министров внутренних дел стран Европейского союза, к нему присоединились другие страны Шенгенской зоны, не входящие в Евросоюз.

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп поддержал решение об открытии границ внутри Шенгенской зоны, но предупредил, что Франция будет вводить 14-дневный карантин в качестве ответной меры для жителей тех стран, которые введут такие карантинные меры в отношении Франции. А

глава французской дипломатии Жан-Ив Ле Дриан заявил, что решение об открытии внешних границ Евросоюза нужно будет принять уже "примерно 15 июня".

Италия открыла свои границы для жителей Шенгенской зоны уже 3 июня. Греция опубликовала список 29 стран, граждане которых смогут приехать отдыхать в Грецию, начиная с 15 июня. Изначально в список не попали наиболее пострадавшие от пандемии государства Европы — Франция, Испания, Италия и Великобритания. Позже решение было пересмотрено.

Ранее "Страна" писала, что украинцы смогут полететь в Грецию уже с 1 июля.

Также мы рассказывали, что Турция тоже решила открыть границы для жителей 40 стран, в том числе и Украины.