Мировая экономика постепенно выбирается из кризиса, обусловленного пандемией и коронавирусом. Рестораны открывают летние террасы, салоны красоты принимают клиентов, торговые центры заманивают покупателя скидками - жизнь неторопливо возвращается в привычное русло. Киноиндустрия и системный отельный бизнес остаются финальными зонами, которые «раскарантинят» в последнюю очередь, и которые, вероятно, больше других ощутят на себе последствия карантина.

Мы поговорили с украинским бизнесменом Борисом Фуксманом. Основатель телеканала "1+1", владелец сети кинотеатров "Синема Сити" и гостиницы "Хилтон" давно уехал из Украины и сейчас живет и занимается бизнесом в Европе.

Его наблюдения уникальны, поскольку позволяют сравнить реакцию экономики на пандемию в трёх странах - Украина, Германия, Австрия, и оценить как из Европы выглядит украинское "карантинное" отношение власти к бизнесу.

— В период карантина в Киеве продолжали работу мелкие частные отели, а крупные, сетевые, например, "Fairmont", "Интерконтиненталь" и "Hilton" - закрылись буквально со второго дня, и до сих пор не открылись несмотря на смягчения карантинных мер. Хотя формально их работа не запрещена. Почему так?

— Мы приняли решение закрыть гостиницу т.к. провели совместно с "Hilton" расчёты рентабельности и пришли к выводу, что расходы на содержание отеля и зарплату будут составлять около 400 тысяч долларов, а при закрытии расходы составят около 140 тыс. долларов. Это был решающий фактор.

— Такая же ситуация происходит и в европейских странах, или есть города, где "Hilton" работает?

— Думаю, что есть. Это связано с локальной ситуацией в связи с пандемией. Наш бизнес ориентирован на туристов и деловую категорию клиентов, а также политиков, предпринимателей, которые приезжают с Запада. В данный момент, все эти сферы заморожены, поэтому мы не имеем того объема посетителей, который необходим, чтобы поддерживать гостиницу хотя бы в "ноль". К примеру, я интересовался, а можно ли в июле арендовать номер в отеле на Южном берегу Франции. Мне сказали, что, если у них будет минимум 130 бронирований, тогда они откроются, не будет - не откроются.

— Если у "Hilton" и других крупных столичных отелей Украины будет по 130 бронирований, они тоже откроются? На каком "пороге" вы готовы запустить гостиничный бизнес?

— Трудно сказать. Бизнес "Hilton" состоит не только из продажи гостиничных номеров. Это и работа ресторанов, баров, SPA. Каждый клиент гостиницы приносит определенный оборот: он не просто арендует комнату за 280 евро, он же еще ест, пьет кофе, кто-то делает прическу, маникюр, массаж и так далее. В таких случаях для принятия решения необходимо всё считать.

— Иными словами пока не возобновится авиасообщение с другими странами, отели будут закрыты, поскольку внутренний рынок не способен обеспечить даже минимальный спрос.

— Абсолютно. У нас основной поток доходов - валютный. Как только откроется рынок перелетов, тогда появятся основания для открытия.

— Можете назвать цифру убытков в абсолютных цифрах, которые понес весь ваш бизнес за период карантина?

— Включая Германию убытки в районе 500 тыс. евро в месяц. За весь период карантина около 1 миллиона евро убытков.

— Это существенный удар или поправимый?

— Надежда умирает последней. Все зависит от бизнеса, о котором мы говорим. Гостиничный, как только откроют авиаперелеты, будем открывать и раскручивать, но это зависит не только от нас, а и от внутренней ситуации в Украине будет ли пандемия угасать или нет. Мы этого не знаем. На Западе есть абсолютно чёткая тенденция. Например, в Германии на утро 5 июня при 183 271 тыс. инфицированных выздоровели 168 тыс. человек. Иными словами, разрыв в районе 15 тыc. К сожалению, за период пандемии 8613 тыс. человек умерли от коронавируса. Оценка состояния пандемии должна быть значительно ниже единицы. Это такой рубикон — соотношение заболевших к числу новых зараженных. От этого всего зависят наши планы на открытие и развитие бизнеса. Отели можем достаточно быстро запустить, так как мы находимся в состоянии боевой готовности. Мы откроемся, как только появится клиентура.

— У вас есть бизнес в Украине, Германии и Австрии. Если сравнивать отношение государства к бизнесу в Украине и в странах Европы во время эпидемии, то в чем принципиальное отличие? В чем принципиальное отличие госполитики в разрезе трех стран?

— Не хочу обижать Украину, но раз вы спрашиваете, то отвечу, что это несравнимые вещи. Начнём с того, что Австрия и Германия предложили очень идентичные пакеты помощи не только для экономического сектора, но и помощь малоимущим в размере 7 миллиардов евро. Ряд программ, которые они ввели, включают в себя безвозмездную помощь для малого бизнеса. Предприятиям, где работают до 5 человек выделили 9 тыс евро (на компанию), где больше – 15 тыс евро, до 50 человек - 25 тыс евро. Запущены кредитные линии на 10 лет под 1% годовых. Для того, чтобы была возможность реанимировать экономическое состояние компании. Также снизили НДС для ресторанов более, чем в половину - с 19% до 7%. И сегодня был разработан новый конъюктурный пакет в размере 130 млрд евро для преодоления экономических последствий пандемии: снижение НДС с 19% до 16%. Несопоставимы также расходы на борьбу с пандемией: поддержка медицины, разработка вакцины, возврат соотечественников в Германию. Льготная ставка НДС в этот период также снижена с 7% до 5%. Кроме того будет выделено 300 евро как единовременная выплата на каждого ребёнка. Кроме этого, европейское сообщество выделяет помощь в размере 750 млрд евро для спасения экономики Европы. С 2021 года за счёт государственных субсидий будут уменьшены цены на электричество для населения и бизнеса. С такой мощной поддержкой государства есть все предпосылки для реанимации экономики страны.

— Опишите, как вы ощутили помощь европейских властей в разрезе конкретно вашего бизнеса?

— Ну, например, мои сотрудники в Германии воспользовались программой "Kurzarbeit" (укороченное рабочее время - Ред.). Они не работали, но государство им выплачивало 60-68% нэтто зарплаты для поддержания необходимого уровня жизни. Это позволило мне не растерять персонал, а когда начались смягчения карантина - я реанимировал предприятие, и сейчас сотрудники работают по полной программе.

— Если бы не было поддержки со стороны немецкого правительства - вы бы самостоятельно выплачивали зарплату или распустили людей, как это многие сделали в Украине?

— Законодательство Германии и Украины не позволяет уволить человека c сегодня на завтра. Есть законы, которые регулируют процесс увольнения, но связан этот процесс тоже с большими расходами. Нужно будет выплачивать зарплату еще за 3 месяца. Если бы такого не было, я бы, наверное, выстоял, но пришлось бы приносить деньги из дому. Многие бы закрылись в этой ситуации.

— Как себя чувствовал украинский бизнес в это же карантинное время?

— Полная катастрофа. К сожалению, Украина очень бедная страна и сейчас правительство тратит деньги не на то, что нужно. Нужно обозначить приоритет, а это — жизнь людей. Все деньги необходимо направить на улучшение благосостояния людей и реанимацию экономики. В Германии, даже получая помощь от государства, я все равно должен был принести где-то 400 тыс евро в месяц из своего кармана. В Украине мне пришлось отправить большинство людей в отпуск за свой счет. Коллеги из другого бизнеса - увольняли людей, но тоже выплачивали пособие. Многие держатся за свою работу, так как мы регулярно выплачиваем зарплату. Однако отдельные сектора бизнеса в Украине, например, кино-бизнес - высокоубыточные. Нужно иметь возможность и желание дополнительно инвестировать в бизнес.

— В Украине "расконсервировали" ТРЦ, но из-за закрытых сопутствующих сервисов - например фудкортов и кинотеатров, они почти пустые. Будете ли вы пытаться ускорять процесс открытия кинотеатров, как, например, рестораторы, которые регулярно пикетировали власть, подталкивая поторопиться с открытием летних террас?

— Понятно, как хозяину кинотеатра, мне бы хотелось скорей запустить работу. Компании, которые владеют кинотеатрами, вообще не имеют ни одной гривны дохода. Это при том, что есть целая армия сотрудников, которых необходимо содержать. Некоторых мы отправили в отпуск за свой счет, а некоторым — снизили зарплату от 30-50%. Мы пытаемся жонглировать ситуацией, исходя из наших возможностей. Дело в том, что кинобизнес — не является высокоприбыльным, даже в хорошие времена. Мы находимся в контакте с МОЗ и пару недель назад проводили видео-конференцию с хозяевами кинотеатров по поводу карантина. Проблема состоит в том, что, если кинотеатры даже и откроются, то нужно будет решить трудности с рассадкой людей, чтобы соблюдать дистанцию. Исходя из этого правила, мы запустим кинозал всего лишь на 25% от его мощности. А это очень урезает возможности продажи билетов и сбора средств. Такой порядок вещей нас не устроит. Учитывая пандемию, производители фильмов не дают нового контента, а что мы можем показывать? Заморожены 2500 проектов. Это зависит не только от нашей инициативы, но ряда вышеуказанных факторов. Если я иду в кино со своей девушкой, то мне хочется сидеть с ней рядом, а не на расстоянии два метра от нее. Это все очень непросто, нужно думать и считать, но открываться будем.

— И все же, по вашим ожиданиям: когда в Украине заработают кинотеатры?

— Рассчитываю, что где-то в середине июля мы сможем открыться, но для успешного старта необходим хороший контент. Если мы его не получим, то, с моей точки зрения, нет никакого смысла преждевременно открываться. Ведь это всё равно, что открыть ресторан без продуктов питания или бензоколонку без бензина.

— Вы говорите, что кинобизнес малоприбыльный. Хотя глядя на забитые кинозалы

(в прошлом) так и не скажешь.

— К сожалению, кинозалы не были забиты. Количество посадочных мест, которые мы предлагаем заполняются в среднем 20-25%. Когда идет премьера хорошего фильма, то 2-3 дня наблюдается хорошая заполняемость, а потом спрос падает. Результаты просмотров нетоповых фильмов недостаточно хороши, чтобы поддерживать результаты компании на высоком уровне.

— Что означает недостаточно хороши?

— В лучшем случае, эбида в районе 25-30%, а это очень мало. Кинотеатры не были убыточными, но они не были и высокодоходными. Учитывая стоимость денег на рынке, мы же все время расширяемся, строимся, пользуемся кредитными средствами. Получается, что новые деньги, которые ты берёшь на развитие киносети – это приблизительно то, что ты отрабатываешь на этом кинотеатре. То есть, грубо говоря, мы работаем в основном на банк. А если ты идёшь в банк и тебе предлагают от 18-20% в гривнах (а мы должны брать кредиты только в гривнах), эти «ножницы» не дают активно развиваться. Упрощая: без помощи банков кино-бизнес развивать активно невозможно, а в банках слишком дорогие деньги, и доходность кинотеатра часто ниже той цифры, которая нужна для погашения процентной ставки и тела кредита. Это сложная арифметика, так как все еще зависит от ряда факторов: успешность торгового центра, в котором находится кинотеатр, насколько он хороший и насколько высокая посещаемость, a также от того контента, который мы получаем.

— Ваши кинотеатры представлены в трех торговых центрах. Какой из этих проектов неуспешный?

— У нас все успешные, Слава Богу. Мы не докладываем средства, но в одном - больше доход, а в другом - меньше. Есть более богатые области, а есть менее. В Киеве, Одессе, Тернополе у нас плюс-минус хорошая посещаемость (более 2 млн. человек в год). Мы довольны, скажем так.

— Многие в карантин подсели на домашние кинопросмотры. Фактически домашний кинотеатр стал главным пожирателем времени. По вашему ощущению, вернётся ли привычка ходить в кино, когда кинотеатры откроют?

— Приостановка работы кинотеатров не заставит посетителей отказаться от посещения кинозалов в будущем. Но есть и еще один нюанс - сейчас пауза в кинопроизводстве. От кинопродюсеров зависит и то, как будет оживать кинобизнес. Прибыль онлайн-платформ резко увеличилась за счет того, что люди подсели на онлайн кино. Говорят, что бюджет компании «Netflix» достиг чуть ли не 20 млрд долларов. Это в двое больше, чем весь кинорынок Америки. Переход на онлайн не будет играть решающей роли, с моей точки зрения, потому что поход в кинотеатр - это не просто сходить и посмотреть кино, это момент социализации, «выход в свет», если хотите. Как только откроются кинотеатры, я сам буду их посещать достаточно активно.

— Мы говорим не о вас, а о другой категории клиентов, у которых существенно упала платежеспособность.

— Да, этот фактор будет важным, потому что из-за последствий пандемии у людей стало меньше денег, а кинотеатры не стоят на первой ступеньке приоритетов.

— Как карантин, стресс и пандемия повлияет на страсть украинцев (и людей в мире) к удовольствиям? Станут ли они бОльшими социопатами? Или наоборот - ринуться вкушать жизнь с двойной силой? Общались недавно с кинопродюсером Владом Ряшиным о том, будут ли снимать фильмы о пандемии. Он ответил, что пока нет, так как в обществе запрос на позитив.

— Да, согласен. У людей ностальгия по кинозалам, ТРЦ, и социально-активной жизни. Люди соскучились. Если в период карантина люди заказывали еду на дом, то после смягчения карантинных мер, все бросились в рестораны, кафе, бары и даже очереди в ожидании свободного столика не смущают их.

— Где это?

— В Германии, Австрии. В некоторые рестораны люди не могут попасть из-за того, что стало меньше посадочных мест, так как нужно соблюдать дистанцию.