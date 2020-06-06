За прошедшие сутки на Донбассе сепаратисты 12 раз нарушили режим прекращения огня. По позициям Украины стреляли из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм. Также огонь велся из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Об этом сообщила прес-служба штаба ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" возле Авдеевки враг применил 82 мм минометы, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Неподалеку Павлополя и Опытного - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Возле Старогнатовки враг дважды обстрелял из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, а опорные пункты у Широкино - из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" по позициям Объединенных сил рядом с Новолуганским и трижды вблизи Южного стреляли из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. По окрестностям Хутора Свободного и Новоалександровки агрессор применил крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Вследствие вражеских обстрелов два военнослужащих Объединенных сил получили ранения. По данным разведки, 5 июня украинские защитники уничтожили одного противника.

Ранее "Страна" писала, что в "Оппоплатформе" заявили, что Зеленский обслуживает партию войны и загнал в тупик решение вопроса Донбасса.

Также мы рассказывали, что саммит "нормандской четверки" состоится в этому году в Берлине.