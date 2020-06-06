Украинские позиции на Донбассе обстреляли 12 раз, ранили двоих солдат
За прошедшие сутки на Донбассе сепаратисты 12 раз нарушили режим прекращения огня. По позициям Украины стреляли из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм. Также огонь велся из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Об этом сообщила прес-служба штаба ООС.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" возле Авдеевки враг применил 82 мм минометы, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Неподалеку Павлополя и Опытного - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
Возле Старогнатовки враг дважды обстрелял из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, а опорные пункты у Широкино - из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" по позициям Объединенных сил рядом с Новолуганским и трижды вблизи Южного стреляли из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. По окрестностям Хутора Свободного и Новоалександровки агрессор применил крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
Вследствие вражеских обстрелов два военнослужащих Объединенных сил получили ранения. По данным разведки, 5 июня украинские защитники уничтожили одного противника.
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