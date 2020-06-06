Священный синод Элладской православной церкви (ЭПЦ) заявил, что занятия йогой это не по-христиански. Такие физические и духовные практики родом из Индии несовместимыми с христианской верой.

Об этом сообщило интернет-издание Orthodox Times.

В заявлении говорится, что йога - основополагающая часть религии индуизма, а не просто набор физических упражнений, и ей не место в жизни христианина.

В ЭПЦ пояснили, что заявление стало реакцией на рекомендации греческих СМИ заниматься йогой для снятия стресса во время карантина. В заявлении Синода выражается уважение к свободе вероисповедания, однако подчеркивается, что церковь обязана заботиться о своей пастве.

Неприятие со стороны церкви основано на опыте тех, кто практиковал занятия йогой, пояснил, выступая по греческому телевидению, священник Элладской церкви о.Михаил Константинидис. "Если бы йога давала человеку то, что ему нужно, мы были бы только рады", - сказал он.

Споры о совместимости йоги и христианства идут с начала XX века, когда западные интеллектуалы стали активно интересоваться восточными духовными практиками. Из-за выросшей в поледние десятилетия популярности йоги эта тема остается актуальной до сих пор.

Ее комментировали и глава Римско-католической церкви папа римский Франциск, и предстоятель Русской православной церкви патриарх Кирилл. Папа Франциск предупреждал, что йога не может привести человека к Богу.

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