Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о военно-административном делении страны. Документ наделяет Северный флот статусом военного округа с 1 января 2021 года.

Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации РФ.

"Установить с 1 января 2021 года следующее военно-административное деление… Северный флот - в административных границах Республики Коми, Архангельской и Мурманской областей, Ненецкого автономного округа", - сказано в документе.

Согласно указу президента от 2010 года, перечисленные территории отнесены к Западному военному округу.

В конце 2014 года в России было создано объединенное стратегическое командование Северного флота. Его основой стал Северный флот, выведенный из Западного военного округа.

Границы еще трех округов - Южного, Центрального и Восточного - согласно указу остаются без изменений.

Ранее "Страна" сообщала, что Путин объявил 24 июня выходным в России. В этот день пройдет парад к 75-летию Победы.

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