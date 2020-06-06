Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что министр МВД Арсен Аваков, за отставку которого вчера прошло несколько митингов, должен закончить расследование по делу убитого журналиста Павла Шеремета.

Об этом он рассказал на встрече с журналистами, передает "РБК Украина".

"Я понимаю, из-за чего пртесты. Я честно отвечал на этот вопрос, что если человек взялся за какое-то реально сенсационное громкое дело, он должен его довести, а не бросать", - заявил президент.

Павел Шеремет был убит 20 июля 2016 года в центре Киев. Машину, в которой он находился, взорвали с помощью взрывного устройства с дистанционным управлением. 12 декабря 2019 года полиция назвала подозреваемых в организации убийства Шеремета: музыканта, волонтера и бойца АТО Андрея Антоненко (Riffmaster), волонтера и детского кардиохирурга Юлию Кузьменко и волонтера и военную медсестру Яну Дугарь.

Напомним, следственное управление Министерства внутренних дел проводит обыски дома у подозреваемой Юлии Кузьменко в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Как сообщала "Страна", нацполиция подготовила 38 томов материалов досудебного расследования в отношении подозреваемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко, Юлии Кузьменко и Яны Дугарь, которые были выделены в отдельное производство и открыты для ознакомления.