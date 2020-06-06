В Киеве в пятницу возле торгово-развлекательного центра "Пирамида" на улице Александра Мишуги расхаживала обнаженная девушка.

Короткую видеозапись странной прогулки перепащивают пользователи соцсети Facebook.

В ролике, снятом очевидцем, голая молодая женщина с распущенными волосами неторопливо идет по парковке, затем останавливается у автомобиля Renault. Почему она решила появиться на улице в таком виде, неясно.

Осторожно! В ролике есть ненормативная лексика. Видео: Facebook

Ранее "Страна" описывала дикий случай в Харькове, где голая женщина шла по улице с пакетом, в котором была отрезанная голова ее несовершеннолетней дочери.

Также мы рассказывали, как в столице по вузам ездил почти голый курьер Glovo, на котором были только микроскопические стринги.