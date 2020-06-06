Пока Украина отмечала самый холодный май в XXI веке, во всем мире этот месяц выдался самым теплым.

Об этом со ссылкой на сеть ЕС по мониторингу климата, Коперниковскую службу изменений климата (C3S), сообщает "Радио Свобода".

"По-настоящему большие аномалии начались еще в январе, и с тех пор этот сигнал был достаточно устойчивым", - заявила старший научный сотрудник службы Фрейя Вамбург.

Так, в Сибири, где находится значительная часть вечной мерзлоты, в мае этого года средняя температура держалась на уровне 10 градусов по Цельсию выше, чем обычно. А в реках Обь и Енисей лед растаял значительно раньше обычного.

Средняя температура Земли за последние 12 месяцев зафиксирована на уровне почти 1,3 градуса больше, чем в доиндустриальный период. Тепловая волна в некоторых районах Сибири и Аляски может вызвать особую тревогу в регионах, которые в прошлом году были охвачены огромными лесными пожарами.

Отмечается, что май в этом году во всем мире был на 0,63 градуса теплее, чем средний мая с 1981 по 2010 годы.

Напомним, май 2020 года в Киеве был прохладным и влажным. Среднемесячная температура оказалась на 2,8 градусов ниже климатической нормы. Зато последний месяц весны немного компенсировал недобор осадков, который наблюдался в столице с прошлого лета: их выпало 230% от климатической нормы.

Как сообщала "Страна", май в этом году оказался самым холодным в XXI веке.