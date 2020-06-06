Народная депутат от партии "Слуга народа" Ирина Верещук не исключила, что будет выдвигать свою кандидатуру на пост мэра Киева.

Об этом она заявила в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

Корреспондент программы спросил у Верещук, как она относится к идее выдвинуть на пост городского головы Киева от "Слуги народа" женщину. Она ответила, что с одобрением. И добавила, что сама была городским головой, поэтому знает и понимает, что такое местное самоуправление, а также давно рассказывает во фракции о необходимости выдвигать на должности мэров женщин.

Что касается планов баллотироваться в Киеве, она сказала, что на эту тему у нее не было разговора с президентом, "но вопрос открыт".

А затем все же почти призналась, что рассматривает свою кандидатуру в качестве возможной преемницы Кличко.

"У меня есть планы, они амбициозны, и среди этих планов, конечно, есть и такая амбиция", - сказала Верещук.

Смотрите ролик с 59:35

Как сообщала "Страна", в пятницу лидер фракции "Слуги народа" Давид Арахамия сказал, что кандидатом на пост мэра Киева от политсилы может стать женщина, однако ее имя пока не будут разглашать.

Также мы писали, что на днях о желании побороться за кресло мэра столицы и об участии в праймериз заявил нардеп от "Слуги народа" Николай Тищенко.