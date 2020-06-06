Детские лагеря этим летом не откроют из-за коронавируса и загруженности больниц, которые могут потребоваться после посещения оздоровительного заведения.

Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает "Канал 112".

"Кроме капельных инфекций существует огромное количество кишечных инфекций. Это сейчас главная дискуссия, разрешит ли санитарный врач открыть детские оздоровительные учреждения, или не разрешит. Я сейчас придерживаюсь мнения, что детские оздоровительные учреждения на этот летний сезон открывать нельзя, поскольку во время оздоровления у нас происходит около 80 вспышек кишечных инфекций. В это время детей забирают с оздоровления, завозят в инфекционные стационары, в инфекционных стационарах сейчас есть больные коронавирусом", - заявил он.

По словам Ляшко, таким образом возрастет риск заражения детей не только кишечными инфекциями, но и коронавирусом, поэтому до конца эпидемии он попросил родителей воздержаться от детских лагерей и оздоровительных санаториев.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине с 10 июня начнут открывать закрытые в марте на карантин кинотеатры, санатории и, возможно, детские лагеря. Что касается детских лагерей, решение по ним МОЗ примет отдельно.

Как сообщала "Страна", детским спортивным школам и кружкам в Киеве разрешили возобновлять работу с первого июня. Известно также, что более сотни детских садов открылись в Киеве первого июня. Вместо запланированных 34 тысяч, родители привели только 18 тысяч детей. Ко второму числу были открыты уже более 80% всех 600 детсадов в столице.