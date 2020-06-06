Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган дал указание изменить статус собора Святой Софии в Стамбуле, который ранее был православным храмом и молитвенным домом мусульман, а в 1935 году получил статус музея. Лидер страны намерен превратить его вновь в мечеть.

Об этом сообщает сайт СNN Turk.

"Туристы смогут посещать собор Святой Софии и в статусе мечети. Как в случае с Голубой мечетью на площади Султанахмет. Это должна решать наша нация", - отметил Эрдоган.

Президент объявил о своем поручении на заседании главного совета правящей в стране Партии справедливости и развития, в которой он состоит председателем.

Он добавил, что спешить с окончательным решением вопроса не стоит, и сначала нужно заполнить уже существующие мечети.

Эрдоган не в первый раз поднимает эту тему. Как писала "Страна", в прошлом году в марте он предложил лишить собор Святой Софии статуса музея и переделать его в мечеть. Тогда он пояснял, что такой шаг будет ответом Израилю и США на их ближневосточную политику.