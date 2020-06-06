Председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко против открытия КПВВ на Донбассе, учитывая эпидемиологическую ситуацию по заболеваемости COVID-19.

Об этом он заявил 5 июня на брифинге в Краматорске, передает Укринформ.

"Острым вопросом у нас остается открытие КПВВ. Даты открытия я пока не назову. Беру на себя всю ответственность, в принципе, как и всегда, и в этом случае, я не являюсь сторонником открытия КПВВ, как бы кто-то не манипулировал бы этой ситуацией", - сказал глава области.

Он добавил, что к этому вопросу сможет взвешенно подойти после детального изучения ситуации после ослабления карантина. Только тогда, по его мнению, возможно говорить об определенной смене режима работы КПВВ, пропуск групп лиц.

"Знаю, что многие люди имеют родственников на подконтрольной территории, но также прошу отнестись всех с пониманием. Тот результат, ставший без преувеличения весомым, который достигли в борьбе с пандемией на территории области, он просто может быть сведен на нет. ... И мы тогда даже не будем говорить о второй волне, эта вторая волна может наступить уже сейчас. Поэтому, пожалуйста, с пониманием отнеситесь к этому", - отметил руководитель области, обращаясь к жителям Донетчины.

Как сообщалось, на границе с ЕС и Молдовой заработали десятки КПВВ.

Также мы писали, что через закрытый на карантин КПВВ Станица Луганская все-равно пропускает людей.