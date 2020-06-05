Из-за вспышки заболевания COVID-19 в Славянске временно ограничили междугороднее пассажирское сообщение, а Укрзализныця с 6 июня прекращает продажу билетов в город.

Об этом сообщает Укринформ.

О прекращении движения автотранспорта на пресс-брифинге в Краматорске заявил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко.

"На комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций решили временно ограничить пассажирское междугороднее сообщение из Славянска до Краматорска. Считаю эти меры вполне правильными и которые, уверен, дадут результат", - сказал глава области, подчеркнув, что это связано с массовым заболеванием людей на одном из предприятий Славянска.

Он попросил всех отнестись "взвешенно и с пониманием к этим определенным неудобствам", потому что пандемия продолжается.

Кроме того, "Укрзализныця" сообщила о прекращении продажи билетов.

"Укрзализныця с 6 июня временно прекратит продажу билетов до Славянска и отменит остановку в связи с усилением карантинных мероприятий в городе. Вынужденная мера продиктована решением региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Донецкой ОГА", - говорится в сообщении.

Как отмечается, сейчас остановку на станции Славянск делают поезда дальнего сообщения: №1/2 Ивано-Франковск – Константиновка; №712/711 Киев – Константиновка; №126/125 Киев – Константиновка.

Как сообщалось, в Славянском городском совете назвали пугающими результаты тестов на коронавирус.

Также мы писали, что власти Славянскя усилили карантин.