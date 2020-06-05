В России назвали положительным эффект регулярного нахождения в барокамере больными коронавирусом. Это лечение кислородом под повышенным давлением.

Об этом сообщила главный научный сотрудник отделения гипербарической оксигенации НИИ имени Склифосовского Ольга Левина, передает "РИА Новости".

"По нашему опыту, улучшение состояния наступает уже после первого сеанса, достаточно четырех-пяти сеансов, чтобы пациент вышел на другой уровень самочувствия, естественно, в комплексе с другим лечением. У нас человек продолжает дышать своими легкими, но только за счет того, что повышенное атмосферное давление позволяет насытить плазму кислородом, причем парциальное давление кислорода повышается в несколько раз", - рассказала она.

При этом глава НИИ имени Склифосовского Сергей Петриков отмечает, что в барокамеру помещают только больных в самом тяжелом состоянии, после реанимации. Метод может подойти не всем, так как из-за высокого давления в барокамере может закладывать уши, однако таких жалоб пока что не было.

"Пациенты субъективно чувствуют себя лучше в барокамере и одним из таких маркеров является то, что они там засыпают. Они могут спокойно поспать не думая о том, как им вздохнуть и о том, что они переживают в реанимационных отделениях, где весь ритм жизни заключается в том, что они лежат на животе и дышат на вспомогательной вентиляции легких, в специальной маске или высокопоточным кислородом", - добавил Петриков.

Напомним, В Минздраве рассказали, что для людей в возрасте, для которых гипертензия более частое явление, коронавирус особенно опасен. Гипертензия отличается от гипертонии - высокого артериального давления - тем, что не является диагнозом, так что определить причину недомогания труднее, считая себя здоровым. При гипертензии давление поднимается выше 140/90 единиц и чаще встречается у людей старше 50 лет. Именно эта категория населения находится в зоне риска перед коронавирусом.

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