Из окна многоэтажки на Троещине в Киеве выпал парень
В Киеве на Троещине из окна многоэтажного дома выпал парень. Об этом информирует портал "Киев оперативный" в соцсети Facebook.
"Сообщается, что из окна 16 этажа выпал парень. К сожалению, медики лишь констатировали смерть. Информацию на месте выясняют правоохранители", - говорится в сообщении.
Инцидент случился в спальном районе столице на улице Лаврухина, 8. Причины трагедии устанавливают следователи.
Ранее "Страна" рассказывала, как в Киеве во время празднования дня рождения парень выпал с 8 этажа.
Парень находился в состоянии алкогольного опьянения и до падения общался с девушкой.
Также мы писали, что в питерской многоэтажке вместе с матерью погиб участник хип-хоп группы Bad Balance.
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