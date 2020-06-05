В Киеве на Троещине из окна многоэтажного дома выпал парень. Об этом информирует портал "Киев оперативный" в соцсети Facebook.

"Сообщается, что из окна 16 этажа выпал парень. К сожалению, медики лишь констатировали смерть. Информацию на месте выясняют правоохранители", - говорится в сообщении.

Инцидент случился в спальном районе столице на улице Лаврухина, 8. Причины трагедии устанавливают следователи.

Ранее "Страна" рассказывала, как в Киеве во время празднования дня рождения парень выпал с 8 этажа.

Парень находился в состоянии алкогольного опьянения и до падения общался с девушкой.

Также мы писали, что в питерской многоэтажке вместе с матерью погиб участник хип-хоп группы Bad Balance.