В Верховной Раде зарегистрирован проект Закона № 3591 "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины", который позволит не только продавать законсервированные тюрьмы, но и использовать 70% поступлений от продажи на новое строительство и реконструкцию старой тюремной инфраструктуры.

Об этом рассказал Министр юстиции Денис Малюська, сообщает Минюст.

Законопроектом предлагается внести изменения в бюджетный кодекс, где предусматривается отнести к доходам общего фонда (30%) и специального фонда (70%) Государственного бюджета средства, полученные от продажи в соответствии с Законом "Об управлении объектами государственной собственности" недвижимого имущества Государственной уголовно-исполнительной службы Украины, непосредственно не обеспечивающего выполнение установленных законодательством задач и функций.

"На сегодня у нас существует 27 законсервированных тюрем, использовать которые, например, для разгрузки следственных изоляторов, невозможно. Кроме того, за последние три года наполнение тюрем сократилось и стабилизировалось приблизительно на уровне 35 тыс. человек. Принимая это во внимание, сегодня мы считаем целесообразным закрыть в 2020 году 9 учреждений исполнения наказаний и "донаполнить" соответствующие по режиму тюрьмы, оптимизируя таким образом расходы на тюремную систему", - сообщил Малюська.

Средства, которые поступят в специализированный фонд бюджета, будут направлены на проведение строительства, реконструкции (реставрации) и капитального ремонта объектов Государственной уголовно-исполнительной службы Украины.

"Благодаря продаже законсервированных тюрем, которых у нас излишек, мы сможем вынести старые следственные изоляторы за пределы городов или в промзону, повысить стандарты содержания заключенных и соблюдения их прав и уменьшить расходы на текущее содержание СИЗО благодаря энергоэффективности и отсутствию потребности в постоянных ремонтах", ­ - заявил Министр.

Таким образом, реализация данного законопроекта улучшит условия содержания осужденных и лиц, взятых под стражу, в учреждениях исполнения наказаний без дополнительного привлечения средств из государственного бюджета и уменьшит расходы на содержание закрытых учреждений.

С проектом строительства нового СИЗО можно ознакомиться на сайте министерства.

Ранее "Страна" сообщала, что Минюст разворачивает бизнес по продаже комфортных мест в СИЗО.

Также мы писали, что Малюська поддержал идею выпустить на волю часть заключенных во время пандемии.