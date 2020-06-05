Президент США Дональд Трамп намерен ввести пошлины на европейские автомобили. Это произойдет в случае, если Евросоюз не отменит пошлины на американские лобстеры.

Об этом сообщает РИА Новости.

Трампа возмутило, что лобстеры, поставляемые в европейские страны Канадой, не подпадают под пошлины, а американские ими облагаются. К тому же сейчас европейские автомобили попадают на рынок США бесплатно, что по мнению главы Белого дома странно. Поэтому он и пригрозил ввести пошлины.

"Это будет эквивалент плюс", - сказал президент.

Трамп напомнил, что уже грозился ввести пошлины на европейские машины, и его предупреждения немедленно приводили к тому, что Европа отменяла пошлины на определенные американские товары.

Он добавил, что поставляемые в Китай лобстеры из США также подпадают под пошлины.

Глава Белого дома поручил экономическому советнику Питеру Наварро рассмотреть возможные ответные меры.

Как писала "Страна", два года назад Трамп обещал ввести налог на авто из Европы, если власти европейских стран ухудшат условия работы американских компаний на рынке ЕС.

Мы также сообщали, что в ответ на угрозы Трампа власти Евросоюза анонсировали ответные пошлины на американские товары.