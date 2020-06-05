Министерство внутренних дел аннулировало лицензии четырех охранных фирм, сотрудники которых участвовали в перестрелке в Броварах под Киевом.

Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Гончаров, информирует пресс-служба министерства.

"Следователи Национальной полиции в рамках расследования уголовных производств о стрельбе в Броварах обратились в Министерство внутренних дел для проведения проверки деятельности четырех столичных охранных фирм, сотрудники которых, по информации досудебного расследования, являются участниками стрельбы в Киевской области. Приказами Министерства от 5.06.2020 года полностью аннулированы лицензии на осуществление охранной деятельности ООО "Профохорона", ООО "Охранная группа "Киев-центр", ООО "ДВ-Секьюрити", ООО "Охранная группа "Форт-3", - говорится в сообщении.

По словам Гончарова, следствием установлено, что лица, имеющие отношение к указанным охранных фирм, неоднократно привлекались к участию в массовых мероприятиях с применением незаконных действий.

Напомним, утром 29 мая в Броварах произошел конфликт между предпринимателями, которые занимаются пассажирскими перевозками, и нелегальными перевозчиками. По информации Геращенко, три участника перестрелки получили ранения из травматического оружия.

Изначально сообщалось об 11 задержанных. На территории области был введен план-перехват из-за перестрелки. Позже появилась информация о задержании в Винницкой и Житомирской области еще 10 чел., причастных к конфликту.

Следователи по данному факту начали три уголовных производства: хулиганство, совершенное группой лиц с применением оружия, умышленное уничтожение или повреждение имущества и незаконное обращение с оружием.

Затем действия участников конфликта были дополнительно квалифицированы правоохранителями как покушение на убийство двух и более лиц.

Позже министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о 28 задержанных участниках стрельбы, а также 22 выдвинутых подозрениях. Изъято 16 единиц оружия.

Геращенко 30 мая заявил, что правоохранители определили более 60 участников стрельбы в Броварах, включая заказчиков.

Аваков 31 мая сообщил, что суд отправил под стражу 20 подозреваемых в деле о перестрелке в Броварах, на очереди организаторы преступления, а также заочно отправил под стражу подозреваемого в деле о перестрелке, двоим определён домашний арест.

Правоохранители 2 июня задержали еще 13 участников перестрелки в Броварах, в том числе криминального авторитета "Виха" или "Журавль".