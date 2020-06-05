Власти Франции не станут вводить повторный строгий карантин, даже если страну накроет вторая волна коронавируса. Такое решение было принято из-за риска не вылезти из кризиса, который уже ударил по всему миру.

Об этом сообщил глава научного совета по борьбе с Covid-19 Жан-Франсуа Дельфрэсси, передает Le Parisien.

"Что бы ни произошло, нельзя будет повторить повсеместную изоляцию во Франции. Первый раз она была необходимой, у нас не было выбора, но цена, которую приходится платить, слишком высока", - заявил он.

Однако глава совета отметил, что "вирус по-прежнему циркулирует в стране", и он не исключает вторую волну заболевания осенью. Поэтому необходимо подготовить "большой превентивный план".

У группы есть несколько сценариев поведения в случае второй волны коронавируса, однако повсеместная самоизоляция в список не входит.

Напомним, украинцам будет непросто с работой. Уже сейчас, на волне карантина, многие остались за бортом. По данным опроса Социологической группы "Рейтинг", официально работу потеряло только 4% граждан, но 30% сидят в отпусках и еще неизвестно, будет ли им куда выходить.

Как сообщала "Страна", в Швеции разрешили въезд сезонным работникам. Они могут попасть на территорию страны уже с 8 июня. Также въехать смогут люди с видом на жительство, которые имеют родственников в королевство.