На отрезке автодороги Одесса - Мелитополь - Новоазовск поздно вечером вчера, 4 июня, патрульные остановили за нарушение ПДД автомобиль Peugeot 807, информирует пресс-служба полиции Херсонской области.

Во время общения у водителя инспекторы заметили признаки сильного алкогольного опьянения. Мужчина рассказал, что употреблял спиртное за день до этого. Однако всячески пытался избежать прохождения осмотра. Он предлагал стражам порядка "решить вопрос", то есть взятку. Но после предупреждения об уголовной ответственности за такие действия все же согласился пройти проверку с помощью алкотеста "Драгер" на месте.

Результат осмотра удивил и самого водителя и свидетелей, а также полицейских. Экран "Драгер" показывал три стрелочки, а это соответственно означает количество промилле больше 5. То есть человек вел авто с превышением допустимой нормы алкоголя в организме в 25 раз, практически в состоянии алкогольной комы.

Также патрульные установили, что это уже не первый случай пребывания за рулем в нетрезвом состоянии. Ведь житель Винницкой области лишен права управления решением суда в год. А на водительском удостоверении, которое он дал, инспекторы заметили признаки подделки. К тому же, по серии и номеру документ принадлежал другому человеку, который его потеряла.

При составлении админматериалов человек снова начал предлагать стражам порядка неправомерную выгоду. На этот раз за то, чтобы его автомобиль не эвакуировали.

В конце патрульные вызвали на место следственно-оперативная группа.

На водителя же инспекторы составили протокол по ч. 2 ст. 130 (Повторное на протяжении года управление в состоянии опьянения) и вынесли на него постановление по ч. 4 ст. 126 (Управление лицом, лишенным такого права) КоАП.

Транспортное средство эвакуировали на штрафплощадку.

Ранее "Страна" информировала, что в Одессе патрульные устроили погоню за 12-летним подростком на BMW.

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