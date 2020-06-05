Во Франции из-за введения строгого карантина и закрытия ресторанов пострадали производителя вина, чья продукция осталась нераспроданной. Власти страны стимулируют производство из нее санитайзеров.

Об этом пишет Forbes.

У французских производителей алкоголя 2020 год выдался плохим. Во время эпидемии рестораны и бары были закрыты в течение двух месяцев, и отрасль пострадала от низких продаж. Особенно сильно сократились продажи шампанского и высококачественных вин типа "Шабли". Много запасов вина осталось в погребах виноделов по всей Франции.

Евросоюз решил финансово поддержать виноделов страны. Разработана специальная программа. согласно которой 33 производителя должны переработать 2 миллиона гектолитров (1 гл равен 100 литрам) в этанол для производства дезинфицирующих средств для рук.

По данным Агентства сельского хозяйства Франции, в подвалах страны скопилось 3 миллионов гектолитров, и их нужно куда-то деть, чтобы освободить место для урожая этого года.

Виноделы должны до 19 июня подать заявку на участие в программе и указать, сколько вина они хотят переработать. Им выплатят по 78 евро за гектолитр вина с наименованием, связанным с конкретным регионом, и по 58 евро - за вино без наименования.

Полученный спирт будет использоваться не только в фармацевтической, но и в косметической промышленности.

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